Митингующие в Тбилиси ворвались в здание Национальной галереи

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Национальный музей Грузии сообщает в четверг ночью о том, что участники проходящей на проспекте Руставели в Тбилиси акции протеста ворвались в здание Национальной галереи. Из-за этого часть экспонатов пришлось перенести в хранилища.

Как сказано в заявлении Нацмузея, участники акции сломали двери Национальной галереи имени Дмитрия Шеварднадзе и заняли первый выставочный зал галереи, где размещена постоянно действующая выставка художника Нико Пиросмани.

"К счастью, экспонаты не пострадали, а протестующих вывели за пределы выставочного пространства. На месте происшествия находились первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили. В связи с тем, что дверь данного помещения галереи была повреждена, принято решение о временном перемещении картин Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамона-Эристави и других экспонатов на складские и охраняемые выставочные площади", - говорится в заявлении.

Ранее в среду перед зданием парламента Грузии начался митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг проходил мирно, однако ситуация обострилась после того, как лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе призвал участников митинга окружить здание парламента. Некоторые митингующие в ходе этого процесса стали ломать стекла в здании парламента, ломать заграждения и пытаться ворваться внутрь. В ответ на эти действия полиция стала применять слезоточивый газ и водометы. Позже полиция и спецназ оттеснили митингующих с территории перед парламентом.