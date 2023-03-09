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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Власти Грузии на фоне протестов отозвали законопроект об иноагентах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство приняли решение отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал волнения в обществе, говорится в распространенном в четверг заявлении "Грузинской мечты".

"Как ответственная правящая сила мы приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без всяких условий", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что вместе со снижением эмоционального фона правящая политическая сила намерена лучше разъяснить населению, чему должен был служить закон об иностранных агентах, и почему было необходимо обеспечить прозрачность деятельности неправительственных организаций и СМИ.

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"Мы начнем проводить встречи с населением, чтобы разъяснить широкой общественности правду, связанную со всеми деталями", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что Грузия сохранит мир и стабильность, продолжит "достойный" путь к Европе, который является принципиальным выбором грузинского народа.

8 марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС. По словам Борреля, окончательное принятие закона "может иметь серьезные последствия" для отношений ЕС и Грузии.

Позднее в тот же день, 8 марта, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе выдвинул ультиматум властям отозвать из парламента закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста.

Ранее в четверг МВД республики сообщило, что полиция Грузии в ходе проходящих 7-8 марта акций протеста у здания парламента страны в Тбилиси задержала 133 человека.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией, которая применила силу.

Грузия Грузинская мечта Тбилиси
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