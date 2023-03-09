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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Москве отмежевались от грузинского законопроекта об иноагентах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Кремль не имеет никакого отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно ни при чем", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать заявление, что грузинский закон об иноагентах был якобы вдохновлен Кремлем.

"Практика введения этих законов...первопроходцами здесь стали в конце 30-х годов США, если я правильно помню. Один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США. Второй вариант был менее похож на закон США, но был гораздо мягче по своей сути. Ни к тому, ни к другому мы не имеем отношения", - подчеркнул он.

Парламентское большинство в Грузии поддержало во вторник в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов.

После этого лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию, в ходе которой произошли столкновения с полицией.

В четверг правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство приняли решение отозвать законопроект, который вызвал волнения в обществе.

Дмитрий Песков Грузия
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