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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.

"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как напоминают в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации "Турпомощь" +7 (499) 678 12 03.

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Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии по телефону 810995322912406.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Грузии сейчас могут находиться около 200 российских туристов.

Минэкономразвития РФ Грузия
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