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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - На акции протеста в четверг у здания парламента Грузии, организованной гражданскими активистами и студентами, группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы, эти власти способны лишь избивать мирных людей. Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы", - заявил с трибуны человек, одетый в камуфляжную форму, назвавшийся ветераном армии. Он обратился к собравшимся на площади с призывом поддержать это требование.

Часть протестующих, в том числе и лидеры оппозиционных партий, стоящих на площади, выразили солидарность с митингующим поднятием рук.

Как сообщалось, в четверг власти Грузии выполнили требования протестных акций 7 и 8 марта по отзыву принятого ранее законопроекта об иностранных агентах и по освобождению из предварительного заключения всех задержанных полицией участников протеста.

Митинг у здания парламента продолжается.

Грузия Тбилиси
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