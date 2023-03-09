Парламент Грузии проведет в пятницу внеочередное пленарное заседание

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии возможно уже в пятницу на внеочередном пленарном заседании официально закрепит решение об отзыве принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

В частности, на официальной веб-странице парламента Грузии в четверг вечером появилось сообщение, что в 11:45 по тбилисскому времени (10:45 по Москве) состоится заседание бюро, после чего в 12:00 будет проведено пленарное заседание.

Ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге, что парламентское большинство "провалит" при голосовании во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и тем самым будут созданы все формальные условия для его отзыва.

"Мы приняли решение об отзыве законопроекта, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь любого человека. В связи с проходившими в последние дни акциями такие риски существовали", - заявил Мдинарадзе.

Он сообщил, что председатель парламента Шалва Папуашвили уже направил письмо в Венецианскую комиссию об отзыве законопроекта об иноагентах.

Несколько дней назад парламент Грузии направил в Венецианскую комиссию для анализа принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Ранее на проходящей в четверг перед зданием парламента акции протеста со стороны ее участников прозвучали требования, чтобы парламент выполнил все процедуры по отзыву законопроекта. Организаторы акции потребовали от парламента проведения внеочередного заседания.

В четверг посольство США в Тбилиси приветствовало решение правящей партии "Грузинская мечта" об отзыве двух законопроектов об иностранных агентах.

"Грузинский народ еще раз ясно сказал, что единственный выбор для Грузии - это безопасное и успешное европейское будущее. Мы приветствуем решение "Грузинской мечты" отозвать оба законопроекта об "иностранном влиянии", призываем правящую партию официально отклонить эти законопроекты и прекратить применение такого рода законодательства, которое несовместимо с грузинскими и европейскими ценностями и защитой основных свобод", - было сказано в распространенном комментарии посольства США.