Макрон призвал власти Грузии освободить "бывших политических деятелей"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность последними событиями в Грузии, а также призвал власти этой страны освободить из заключения бывших политических деятелей. Он сделал эти заявления на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.

"Сегодня в Грузии происходят вызывающие обеспокоенность события, кадры которых мы видели в последние дни, - сказал Макрон. - Грузия сегодня подвержена очень сильному давлению. Я желаю, чтобы она смогла найти путь к наибольшему спокойствию, единственно соответствующему той европейской перспективе, которую мы для нее признали".

Он также высказал "пожелание в этом контексте", чтобы "правительство предприняло шаги по умиротворению", чтобы "находящиеся сегодня в заключении, похоже, при плохом состоянии здоровья бывшие политические деятели могли быть освобождены с учетом их состояния здоровья, и чтобы была снижена региональная напряженность".

В Тбилиси в последние несколько дней проходили массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах. Законопроект в результате пока отозвали из парламента.

В заключении находится экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили. Он тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, хотя против него к тому моменту было заведено несколько уголовных дел. 1 октября он был задержан в Тбилиси, затем помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели оттуда в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), а 20 ноября - в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.