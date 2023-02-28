Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Тбилиси опровергли сообщения о требовании ЕС перевезти Саакашвили в Польшу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Евросоюз якобы потребовал от грузинских властей перевезти находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу на лечение.

Как заявил Брегадзе во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди", в ходе его встречи с главой представительства ЕС Павлом Херчинским и послом Швеции Ульриком Тидесстрёмом, состоявшейся накануне, подобный вопрос не обсуждался.

Что касается обращения Евросоюза, текст которого был передан на встрече, то, по его словам, оно касалось обеспокоенности по поводу состояния здоровья Саакашвили.

"Мы сообщили на встрече о том, что делает грузинское государство для защиты прав Саакашвили и для его лечения", - отметил он.

"Нашему ведомству скрывать нечего. Наоборот мы настроены предоставлять общественности как можно больше информации в любой возможной форме", - добавил министр.

Грузия Михаил Саакашвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года

Германия может не поддержать идею ЕС о запрете на продажу машин с ДВС с 2035 года

В Финляндии начали строить ограждение на границе с Россией

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });