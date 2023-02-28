В Тбилиси опровергли сообщения о требовании ЕС перевезти Саакашвили в Польшу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Евросоюз якобы потребовал от грузинских властей перевезти находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу на лечение.

Как заявил Брегадзе во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди", в ходе его встречи с главой представительства ЕС Павлом Херчинским и послом Швеции Ульриком Тидесстрёмом, состоявшейся накануне, подобный вопрос не обсуждался.

Что касается обращения Евросоюза, текст которого был передан на встрече, то, по его словам, оно касалось обеспокоенности по поводу состояния здоровья Саакашвили.

"Мы сообщили на встрече о том, что делает грузинское государство для защиты прав Саакашвили и для его лечения", - отметил он.

"Нашему ведомству скрывать нечего. Наоборот мы настроены предоставлять общественности как можно больше информации в любой возможной форме", - добавил министр.