Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Молдавия в феврале сократила потребление газа на треть в годовом исчислении

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года в Молдавии объем потребления природного газа сократился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 93,9 млн кубометров, сообщил в своем телеграм-канале председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

К январю 2023 года показатель уменьшился на 2,2 млн кубометров, или на 2,3%.

По словам Чебана, уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ по состоянию на 28 февраля 2023 года достиг 82,3% и составил 2,254 млрд леев (примерно $118 млн по текущему курсу - ИФ).

Бытовые потребители погасили 92,7% выставленных в счетах сумм (на 0,5 процентного пункта выше, чем годом ранее). Платежи потребителей - юридических лиц составили 93,5% (снижение на 3,6 п.п.), уровень оплаты предприятий теплоэнергетического сектора - 50,2% (вдвое меньше).

Бытовым потребителям на 577,88 тыс. лицевых счетов начислена компенсация за потребленный в феврале 2023 года газ на сумму 552,3 млн леев ($29 млн).

Как сообщалось, с 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн куб. м при потребностях в 8,06 млн куб. м. С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.

Молдавия Вадим Чебан Молдовагаз Газпром Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения

Рафаэль Гросси назначен гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Рафаэль Гросси назначен гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Лавров призвал к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков"

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии официально отозвал законопроект об иноагентах

Что случилось этой ночью: пятница, 10 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });