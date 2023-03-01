Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Цена российского газа для Молдавии в марте составит около $1012 за тысячу куб. м

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в марте составит $1011,73 за 1 тысячу кубометров, сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале. Весь поступивший газ будет направлен в Приднестровье.

Ранее Чебан сообщал, что закупочная предварительная стоимость российского газа для Молдавии в феврале составит $1054 за тысячу кубометров, в январе - около $1230 за тысячу кубометров.

С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.

Молдовагаз Вадим Чебан Молдавия Приднестровье Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Путин в феврале сохранил лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Полякам разрешили въезжать в Белоруссию без виз через любой КПП на границе с ЕС

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

В Тирасполе не заметили признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

В МИД Белоруссии предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав

В США заявили о способности Ирана за 12 дней произвести материал для атомной бомбы

Что случилось этой ночью: среда, 1 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });