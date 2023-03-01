Цена российского газа для Молдавии в марте составит около $1012 за тысячу куб. м

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в марте составит $1011,73 за 1 тысячу кубометров, сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале. Весь поступивший газ будет направлен в Приднестровье.

Ранее Чебан сообщал, что закупочная предварительная стоимость российского газа для Молдавии в феврале составит $1054 за тысячу кубометров, в январе - около $1230 за тысячу кубометров.

С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает около 60% потребностей Молдавии в электроэнергии. Для своих нужд республика использует газ, накопленный в газовых хранилищах, а также закупает его на рынке.