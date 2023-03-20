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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Министр энергетики Молдавии не исключил прекращения поставок газа из РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает возможным прекращение "Газпромом" подачи газа в страну.

"Мы не исключаем сценария, что на определенном этапе поставки газа от "Газпрома" прекратятся", - заявил министр, выступая на телеканале Vocea Basarabiei.

Он отметил, что правительство Молдавии рассматривает вариант полного прекращения поставок газа из РФ. "Такой сценарий заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье", - сказал он, напомнив, что в настоящее время, согласно договоренностям с приднестровской стороной, Молдавия уступает левобережью Днестра весь объем газа, предлагаемый "Газпромом", в обмен на льготную цену на электроэнергию.

"Сейчас весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто - бесплатный. Преимущество этой ситуации в том, что мы приобретаем электричество по более выгодной цене, чем по альтернативной его стоимости", - отметил министр.

Он также заявил о необходимости "учитывать последствия расторжения контракта с "Газпромом"".

"Будут последствия, которые всем нам придется пережить на правом берегу. На левом берегу Днестра проживает 250 000 человек, большинство из них граждане Молдавии, они не поедут ни в Москву, ни в Украину, о них нам тоже придется позаботиться", - сказал министр.

У национального газового оператора Молдавии - АО "Молдовагаз" - в октябре 2021 года подписан пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа в год, из которых 1,1 млрд предназначен правобережной Молдавии и 2,2 млрд - Приднестровскому региону. Но с 3 декабря 2022 года "Газпром" сократил подачу газа до 5,7 млн кубометров в сутки. Весь этот газ Молдавия направляет левобережью Днестра, получая от расположенной там Молдавской ГРЭС дешевую электроэнергию - $73 КВт-час, что дешевле закупаемой в Румынии электроэнергии по $95 КВт-час. Молдавия удовлетворяет свои потребности в электроэнергии за счет собственных генерирующих мощностей только на 20%.

Молдавия Газпром
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