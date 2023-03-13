В Киево-Печерской лавре начата ревизия имущества

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" в понедельник начала работу на территории монастыря, сообщил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий, который неожиданно для себя встретился с проверяющими на территории обители.

Украинские СМИ отмечают, что члены комиссии пришли проверять лавру без всяких документов и предупреждений священноначалия.

"Вместе с владыкой Павлом (митрополит Украинской православной церкви - ИФ) записал обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к нашим верующим к усиленной молитве и стоянию за нашу общую Святыню, которую хотят незаконно забрать у монахов Лавры", - написал на своей странице в соцсети митрополит Варсонофий.

В минувшую пятницу дирекция национального заповедника "Киево-Печерская лавра" уведомила Украинскую православную церковь (УПЦ) о необходимости покинуть территорию лавры до 29 марта. Поводом послужили итоги работы межведомственной группы, которая якобы установила нарушение со стороны УПЦ условий договора по использованию государственного имущества.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, заявил в интервью ТСН, что изгнание УПЦ из лавры - это "естественный, нормальный процесс", так как УПЦ не объявила о независимости от Московского патриархата.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру и призвал мировое сообщество отреагировать на эту ситуацию.