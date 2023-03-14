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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Небензя призвал Запад повлиять на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия возмущена планами властей Украины выселить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и призывает страны Запада повлиять на Киев, чтобы этого не произошло, заявил в Совете безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"К рейдерским захватам православных храмов и приходам по всей Украине добавились планы отобрать главную святыню - Киево-Печерскую лавру. Сделать это режим Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийства внутри украинского противостояния, и хочу, чтобы наши западные коллеги об этом сегодня от нас услышали, пока еще не поздно одернуть киевский режим, и в ваших силах это сделать", - сказал дипломат.

10 марта дирекция национального заповедника "Киево-Печерская лавра" уведомила Украинскую православную церковь о необходимости покинуть территорию обители до 29 марта. Поводом послужили итоги работы межведомственной группы, которая установила нарушение со стороны Украинской православной церкви условий договора по использованию государственного имущества. В УПЦ заявили, что не видят для выселения никаких оснований. Наместник лавры сказал, что насельники монастырь не покинут.

ООН Василий Небензя Украина УПЦ Киево-Печерская лавра РПЦ
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