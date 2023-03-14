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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Решение о поставках Австралии атомных подлодок вызвало у Кремля вопросы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Решение поставить Австралии атомные подлодки в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) вызывает вопросы с точки зрения нераспространения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения, - сказал он на брифинге. - Здесь нужна особая транспарентность, и нужно отвечать на те вопросы, которые возникают".

США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия план поставки Канберре атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. Первый этап плана предусматривает, что США и Великобритания будут обучать австралийских моряков и инженеров управлению АПЛ. Одновременно с тем Австралия начнет строительство верфи для строительства лодок и объектов их технического обслуживания в Аделаиде.

Затем США, начиная с 2032 года, продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia.

Третий этап предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия. Топливо для реакторов будет предоставлено США, но Австралия будет отвечать за ядерные отходы, включая отработанное топливо.

Кремль Австралия Aukus США Великобритания Дмитрий Песков Аделаида
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