Экипаж миссии Axiom-2 одобрен странами-участницами проекта МКС к полету на станцию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) одобрили состав экипажа второй частной миссии компании Axiom Space, который отправится на станцию в мае этого года, сообщило в субботу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа второй миссии частных астронавтов компании Axiom Space на Международную космическую станцию - Axiom Mission 2 (Ax-2)", - говорится в сообщении на сайте управления.

Командиром корабля станет бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, обязанности пилота будет исполнять предприниматель Джон Шоффнер. Имена двух других членов экипажа в сообщении не раскрываются, однако в ноябре прошлого года американское космическое ведомство сообщало, что на станцию отправятся два астронавта из Саудовской Аравии.

Ранее NASA сообщало, что запуск миссии к космической станции намечен на 1 мая 2023 года.

Планируется, что в рамках миссии Axiom-2 астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.