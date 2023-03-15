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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Ниинистё поедет в Турцию на переговоры о вступлении Финляндии в НАТО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё 16 марта отправится с двухдневным рабочим визитом в Турцию.

"Поездка начнется с посещения зоны землетрясения на юго-востоке Турции", - сообщила в среду канцелярия главы государства.

17 марта Ниинистё встретится в Стамбуле с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят вступление Финляндии в НАТО, решение о котором Турция до сих пор не ратифицировала, а также вопросы восстановления Турции после землетрясения, геополитической ситуации и двусторонних отношений.

Президента сопровождает в поездке министр иностранных дел Пекка Хаависто.

"Ожидается, что Турция объявит о ратификации во время визита президента", - пишет финская газета Iltalehti.

Возможно, Турция одобрит прием в НАТО пока только Финляндии. 14 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что "все более вероятным выглядит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в разное время". Ранее эти две страны держали курс на одновременное присоединение к альянсу.

Из 30 стран-участниц союза протоколы о присоединении Финляндии и Швеции не ратифицировали только Венгрия и Турция. В Венгрии задержку объясняли спецификой режима работы парламента, дата голосования по этому вопросу до сих пор не определена. Турция в обмен на согласие принять эти две страны в НАТО выдвинула ряд требований. Ситуацию в отношениях Швеции и Турции осложнил инцидент с сожжением Корана в Стокгольме активистом-радикалом.

Финляндия Саули Ниинистё Пекка Хаависто НАТО Турция Швеция
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