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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии на заседании в среду одобрил соглашения с НАТО, за представленный правительством доклад о членстве в альянсе проголосовали 184 депутата из 200, против были семь парламентариев, один воздержался.

Хотя Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, парламент проголосовал досрочно, чтобы завершить обсуждение вопроса до выборов, намеченных на 2 апреля.

Депутаты отклонили проекты заявлений парламентария от Левого альянса Маркуса Мустаярви. Тот предложил парламенту заявить, что Финляндия ни при каких обстоятельствах не позволит размещать ядерное оружие на своей территории, использовать сухопутные, воздушные или морские районы для транспортировки или транзита ядерного оружия.

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Мустаярви также заявил, что вооруженные силы любой страны, а также базы военного альянса НАТО не должны постоянно размещаться на территории Финляндии. Он полагает, что Финляндия не должна разрешать какому-либо другому государству или его вооруженным силам использовать территорию или воздушное пространство страны для враждебных целей против других государств.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

Из 30 стран НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Хельсинки, что "быстрое вступление Финляндии и Швеции в военный союз сейчас является приоритетом номер один, и здесь достигнут прогресс: Финляндия, Швеция и Турция должны встретиться в Брюсселе на следующей неделе".

Финляндия НАТО
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