В АТОР рассказали о вариантах взимания налога в отелях Турции при раннем бронировании

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Отельеры Турции пока не решили, будут ли просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры в связи с введением нового налога в размере 2% на размещение в отелях с 1 января, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Налог на проживание вводится с Турции с 1 января, и его по закону должны уплачивать не туристы, а сами отельеры. С середины декабря налог в размере 2% уже учитывается в ценах на размещение на 2023 год", - говорится в сообщении.

По информации ассоциации, проблема возникла с теми бронированиями, которые сделаны до введения налога. Как прогнозируют в АТОР, сразу после 1 января все отели будут проводить свою политику в отношении взимания налога для бронирований, совершенных на этапе ранних продаж, и смотреть на реакцию клиентов и партнеров.

"По информации представителей турецких принимающих туроператоров, у отельеров есть три возможных варианта: взимать налог 2% с туристов при заселении по аналогии с курортным сбором в России, требовать доплату за тур на сумму налога через туроператора или турагента, либо простить гостю эти 2% и не собирать налог в принципе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, сейчас российские туроператоры ждут разъяснений как от властей Турции, так и от самих отельеров по поводу взимания налога. Отели популярной сети RIXOS уже заявили, что оставляют за собой право требовать оплату налога на проживание у туристов при заселении.