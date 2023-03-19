Канберра не обещала поддержку США в ситуации вокруг Тайваня ради получения атомных подлодок

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти Австралии не давали обещаний США поддержать их в случае военного конфликта вокруг Тайваня в обмен на получение атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках партнерства AUKUS, заявил в воскресенье телеканалу ABC австралийский министр обороны Ричард Марлз.

"Конечно же, ответ - нет. Точно нет. И о таком речи не шло", - сказал он в ответ на вопрос, получит ли Австралия три АПЛ класса Virginia при условии прийти на помощь Вашингтону в случае конфликта с КНР вокруг Тайваня.

Он заверил, что власти Австралии будут единолично распоряжаться этими АПЛ после их поставок в начале 2030-х годов.

Также министр сказал, что АПЛ нужны Австралии для защиты ключевых морских торговых путей. По его словам, основные маршруты, которые связывают страну с Японией и Южной Кореей, что входят в пятерку ведущих торговых партнеров Канберры, пролегают через Южно-Китайское море. Он заявил, что Китай возводит в этом море искусственные острова в нарушение конвенций ООН.

В то же время министр торговли Австралии Дон Фаррелл выразил мнение, что партнерство AUKUS не должно воспрепятствовать консультациям Канберры и Пекина о возобновлении торговли некоторыми товарами. Позднее Фаррел, как планируется, отправится на переговоры в КНР.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Ранее США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре АПЛ. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что поставки Канберре АПЛ идут вразрез с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.