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FDIC передала все депозиты Silicon Valley Bank новому юрлицу

Новый банк возглавил Тим Майопулос, ранее руководивший Fannie Mae

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) передала все депозиты - как застрахованные, так и нет - закрытого 10 марта банка Silicon Valley Bank (SVB) новому банку-санатору Silicon Valley Bank N.A., оператором которого будет сама FDIC, говорится в сообщении регулятора.

Главой нового банка назначен Тим Майопулос, ранее возглавлявший ипотечное агентство Federal National Mortgage Association, более известное как Fannie Mae.

"Вкладчики получат полный доступ к своим средствам этим утром, когда Silicon Valley Bank N.A. откроется и возобновит работу в обычном режиме, включая онлайн-банкинг", - пообещала FDIC.

Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank N.A. и продолжат получать клиентскую поддержку. Они смогут пользоваться банкоматами и дебетовыми картами, а также выписывать чеки. Чеки Silicon Valley Bank будут обрабатываться в обычном режиме, а кредитополучатели продолжат совершать платежи по кредитам.

Silicon Valley Bank был закрыт по инициативе калифорнийского финансового регулятора и был передан в управление FDIC.

Аналогичные меры были приняты в отношении нью-йоркского Signature Bank, закрытого 13 марта. Его депозиты и активы были переданы банку-санатору Signature Bridge Bank N.A.

Signature Bridge Bank N.A. возглавит Грег Кармайкл, ранее руководивший финансовой группой Fifth Third Bancorp.

Размер активов Signature Bank по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял $110,4 млрд, объем депозитов, размещенных в банке, - $82,6 млрд.

Silicon Valley Bank США SVB Financial Group ФРС Fannie Mae
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