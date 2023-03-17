Что случилось этой ночью: пятница, 17 марта

Новые военные учения США и Южной Кореи, столкновения протестующих с полицией во Франции, оснащение российских подлодок гиперзвуковыми ракетами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Южная Корея и США на следующей неделе начнут новые масштабные военные учения. Их целью командующий южнокорейским корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Ким Ге Хван назвал достижение "мира через силу".

- Манифестации против пенсионной реформы во Франции обернулись столкновениями с полицией. Для усмирения протестующих задействованы тысячи полицейских, жандармов и сотрудников спецсил.

- ВМФ РФ планирует вооружить подводные лодки гиперзвуковыми ракетами. Ими могут оснастить практически все действующие подлодки, в том числе стратегического назначения.

- Руководство TikTok ведет переговоры о возможной продаже. Это происходит на фоне заявлений властей США о запрете мобильного приложения китайской соцсети.

- EBITDA Русала во II полугодии упала на 86%, до $221 млн. Оборотный капитал за год вырос на 65%, достигнув $4,83 млрд.

- Первый орбитальный полет ракеты Starship может состояться в апреле. Дата старта зависит от выдачи лицензии на запуск Федеральным управлением гражданской авиации США, сообщил основатель SpaceX, компании-разработчика ракеты, Илон Маск.