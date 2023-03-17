Манифестации против пенсионной реформы во Франции обернулись столкновениями с полицией

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Французская полиция выдавила с применением спецсредств с площади Согласия в Париже участников спонтанной акции протеста против пенсионной реформы вечером в четверг, протестующие переместились в близлежащие улицы, сообщают СМИ.

В частности, радикалы попытались устроить новые беспорядки у церкви Святой Марии Магдалины, пока не были окружены подразделением Республиканских рот безопасности (CRS). Часть протестовавших распространилась по улицам Сент-Оноре и Шевалье Сен-Жорж. Они повалили светофор, туристы, по данным газеты Le Figaro, спешно покидают эти места.

Поджоги мусора произошли на бульваре Осман. С криками "Париж, поднимайся" преследуемые бойцами CRS группы манифестантов в квартале Ле-Аль разбрасывали залежи отходов, накопившихся из-за забастовки мусорщиков.

По данным полиции, к 22:00 по местному времени (полночь по мск) было задержано более 70 человек, и власти уточняли, что это лишь промежуточный результат.

СМИ пишут о погромах в Марселе, столкновениях манифестантов с полицией в Нанте, Амьене, ряде других городов. В Дижоне протестующие сожгли чучело президента Эмманюэля Макрона.

МВД развернуло по всей стране тысячи полицейских, жандармов и спецсил для усмирения беспорядков.

Толчком для такой реакции части французов стало объявленное в четверг премьер-министром Франции Элизабет Борн решение правительства применить статью конституции 49.3 для одобрения без согласия парламента пенсионной реформы, увеличивающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

По словам премьера, такой шаг был необходим, потому что "нельзя оставлять сомнения по поводу будущего наших пенсий".

После объявления Борн о том, что правительство примет реформу без согласия Национального собрания, глава крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст запрос на вынесения вотума недоверия правительству.

Ранее сенат Франции одобрил законопроект о пенсионной реформе при окончательном голосовании в четверг 193 голосами "за" при 114 "против".

После оглашения решения о проведении реформы с помощью статьи 49.3 французские профсоюзы объявили, что в следующий четверг, 23 марта, состоится новая массовая акция протеста против пенсионной реформы.

Тем временем в центре Парижа на площади Согласия началась акция протеста против решения правительства принять реформу без одобрения парламента. Там собрались тысячи человек, у некоторых в руках были плакаты с призывами об отставке правительства. В полицейских летели бутылки и различные предметы. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы.