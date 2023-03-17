Главком ВМФ РФ сообщил о планах вооружить подлодки гиперзвуковыми ракетами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о намерении оснастить подводные лодки гиперзвуковым оружием.

"Испытания крылатых ракет "Калибр" проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг - оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем", - сказал главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Ранее официально сообщалось, что гиперзвуковыми ракетами "Циркон" планируют вооружить многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".

В декабре 2021 года Северный флот сообщал, что ракету "Циркон" в ходе испытаний два раза успешно запускали с подводной лодки.

По официальным данным, первым носителем новых гиперзвуковых ракет "Циркон" (НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

В декабре 2022 года командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Сергей Кобылаш сообщил, что гиперзвуковым оружием оснастят российские стратегические самолеты.

"В интересах дальней авиации осуществляется разработка и поставка всей номенклатуры авиационных средств поражения, в том числе новых крылатых гиперзвуковых ракет", - сказал тогда Кобылаш в интервью "Красной звезде".