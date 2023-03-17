EBITDA Русала во II полугодии упала на 86%, до $221 млн

Оборотный капитал за год вырос на 65%, достиг $4,83 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2022 года упала на 86%, составив $221 млн, сообщила компания в пятницу.

Годовая EBITDA снизилась на 30%, до $2,028 млрд, маржа EBITDA упала до 14,5% (против 24,1% в 2021 году).

"В 2022 году "Русал" столкнулся с беспрецедентным давлением и ограничениями в связи с запретом правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также с остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе. Компании пришлось оперативно находить новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки", - говорится в сообщении алюминиевой компании.

Себестоимость производства алюминия в прошлом году выросла на 31,8% - до $2190 за тонну (по сравнению с $1661 за тонну в 2021 году). Такой рост вызван укреплением рубля и усложнением логистики, а также экстремальным ростом цен на энергоносители и сырье, который спровоцирован инфляцией и геополитической напряженностью, пояснил "Русал".

"В настоящее время ряд негативных факторов на мировых финансовых рынках, связанных с существенным ростом процентных ставок и, как следствие, возникающих проблем в банковской и финансовой системе США и ЕС и риска замедления восстановления мировой экономики, существенно снижают аппетит к рисковым активам, в том числе на товарных рынках, что негативно отражается на цене алюминия", - отметила компания.

Консолидированная выручка "Русала" по МСФО во втором полугодии выросла на 4% к данным годичной давности, составив $6,821 млрд. Выручка за 2022 г выросла на 16,5%, составив $13,974 млрд. Консенсус-прогноз по выручке составлял $6,84 млрд.

Продажи алюминия практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3 896 тыс. тонн (3 904 тыс. тонн в 2021 году). "Русал" смог оперативно перестроить поставки сырья и логистические цепочки, а также успешно диверсифицировать каналы продаж и перенаправить потоки готовой продукции на внутренний и азиатские рынки, пояснила компания.

Тем не менее, оборотный капитал "Русала" на конец прошлого года вырос до $4,83 млрд, что на 65% выше конца 2021 года.

Из-за увеличения оборотного капитала чистый операционный денежный поток по итогам года был отрицательным (минус $412 млн) по сравнению с положительным $1,146 млрд годом ранее.

Средняя цена реализации алюминия составила $2976 за тонну в 2022 году, что на 16,6% выше уровня 2021 года.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за полугодие упала на 96%, до $36 млн, за год - на 53%, составив $1,536 млрд.

Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

В прошлом году "Русал" получил $1,64 млрд дивидендов от "Норильского никеля" по сравнению с $618 млн годом ранее.

Capex "Русала" вырос в прошлом году на 4%, составив $1,239 млрд.