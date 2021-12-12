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Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

В миреВысокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в СШАВысокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в СШАЧитать подробнее

"Он (Ассанж.- ИФ.) считает, что мини-инсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья", – говорится в публикации.

Это произошло в октябре во время выступления в Высоком суде по видеосвязи из Белмарша, сообщает издание. С тех пор Ассанжу сделали магнитно-резонансную томографию, и теперь он принимает лекарства от инсульта.

Ранее, 10 декабря, Международная федерация журналистов (IFJ) выступила против решения Высокого суда в Лондоне, который ранее разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. IFJ также призвала президента США Джо Байдена прекратить политически мотивированное преследование, сняв с Ассанжа все обвинения.

В настоящее время Ассанж отбывает наказание в лондонской тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. В январе 2021 года британский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Он мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию 10 декабря 2021 года.

В США против Ассанжа выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Великобритания Джулиан Ассанж

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