Россия расширила персональные санкции против Великобритании

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия расширила список персональных санкций в отношении представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании, добавив 49 фамилий, заявили во вторник в МИД РФ.

"В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Там отмечается, что "работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена".

В МИД РФ отметили, что "вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе", а лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, "участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры".

В список, в частности, вошли сотрудники телеканала "Би-Би-Си", включая его гендиректора и председателя совета управляющих телекомпании; главные редактора газет Daily Telegraph, Times, Guardian, Daily Mail, Independent.

Среди попавших под санкции лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, оказались, в том числе, заместитель министра обороны страны Джереми Марк Куин, командующий ВМС, начальник штаба ВМС Соединенного Королевства Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон.

Полный список опубликован на сайте МИД РФ.