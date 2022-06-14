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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Россия расширила персональные санкции против Великобритании

Россия расширила персональные санкции против Великобритании
Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия расширила список персональных санкций в отношении представителей СМИ и оборонного лобби Великобритании, добавив 49 фамилий, заявили во вторник в МИД РФ.

"В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Там отмечается, что "работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена".

В МИД РФ отметили, что "вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе", а лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, "участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры".

В список, в частности, вошли сотрудники телеканала "Би-Би-Си", включая его гендиректора и председателя совета управляющих телекомпании; главные редактора газет Daily Telegraph, Times, Guardian, Daily Mail, Independent.

Среди попавших под санкции лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, оказались, в том числе, заместитель министра обороны страны Джереми Марк Куин, командующий ВМС, начальник штаба ВМС Соединенного Королевства Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон.

Полный список опубликован на сайте МИД РФ.

Великобритания МИД РФ
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