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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Москалькова попросила омбудсмена Украины помочь в передаче в РФ двух детей россиян

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в Росссии Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца поспособствовать тому, чтобы в Россию передали под опеку бабушке двух детей арестованных в Одессе россиян.

Она написала в Telegram, что уже отправила Лубинцу такое письмо, а 13 февраля дослала документы, подтверждающие родство бабушки и внуков.

По информации Москальковой, родители этих детей были арестованы в Одессе по обвинению "в пророссийских действиях". В результате двое их малолетних детей остались на Украине без родственников. В России же их готовы принять под опеку родные бабушка и тетя.

"Со своей стороны мы тоже оказываем помощь украинской стороне в воссоединении детей с родителями, бабушками, дедушками, родственниками. В работе омбудсменов принцип гуманизма и милосердия должен быть превыше всего", - добавила Москалькова.

Одесса Украина Татьяна Москалькова Дмитрий Лубинец
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