Минобороны Румынии поможет Молдавии реформировать армию

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Румыния поддерживает инициативу Молдавии по реформированию армии и выступает за развитие стратегического сотрудничества между военными ведомствами, заявил на брифинге в Кишиневе румынский министр национальной обороны Ангел Тылвэр.

"Бухарест поддерживает Молдавию в ее стремлении противостоять гибридным угрозам, а также реформу молдавской армии. Профильные институты Кишинева и Бухареста эффективно сотрудничают. Для нас Республика Молдова является стратегическим приоритетом. Важно укреплять военное сотрудничество, включая сферу образования. Каждой армии нужны хорошо обученные специалисты", - сказал он.

Он обсудил с молдавским коллегой Анатолием Носатым ситуацию в республике, а также события в регионе. Как считает Тылвэр, Молдавия справилась с кризисными вызовами последнего периода, но нуждается в дальнейшей поддержке.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно поддержать Молдавию как государство, подверженное гибридным угрозам, а именно кампаниям по дезинформации и пропаганде. В этом контексте он приветствовал решение ЕС об отправке в Молдавию гражданской миссии, которая поможет республике бороться с подобными угрозами.