В ЕС заявили о рисках для Молдавии со стороны России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз видит высокие риски для Молдавии со стороны РФ, но "убежден в способности Кишинева противостоять этим угрозам и вызовам", заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, "Молдавия - одна из тех стран, которые испытали наибольшее негативное влияние в связи с российскими действиями против Украины".

"В последние месяцы мы наблюдали увеличение действий России, направленных против Молдавии: иностранное вмешательство, дезинформация, гибридные атаки. Цель этого ясна - подорвать, дестабилизировать страну, поставить под сомнение проевропейское правительство Молдавии, ориентированное на реформы и борьбу с коррупцией", - считает Стано.

Он выразил убежденность в способности Молдавии бороться с этими угрозами и вызовами, подчеркнув, что ЕС "продолжит поддерживать Молдавию в укреплении ее способности к сопротивлению".

Стано подтвердил, что ЕС рассматривает направление в Молдавию консультативной гражданской миссии, которую еще предстоит согласовать государствам-членам. Миссия призвана оказать помощь в поддержке стабильности и безопасности Молдавии.

В пятницу координатор стратегических коммуникаций Национального совета безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что "Россия хочет ослабить власти Молдавии, чтобы привести к власти в Кишиневе более пророссийских политиков".

"Мы не видим никакой немедленной военной опасности для Молдовы. (...) Но мы уверены в способности Молдавии ответить на эти вызовы", - заявил Кирби.

По его словам, данные США свидетельствуют о том, что Россия будет пытаться действовать в Молдавии через местных пророссийских политиков. Также могут быть организованы и "тренинги" для участников протестов.

Кирби сообщил, что в будущем США также намерены делиться информацией с Молдавией для дальнейшего расследования и предотвращения рисков и провокаций.