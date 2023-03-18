Небензя направил ООН письмо с согласием Москвы на продление "зерновой сделки"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил Организации письмо с согласием Москвы на продление черноморской зерновой инициативы на 60 дней и условиями для ее дальнейшего продолжение действия.

"Рассмотрение российской стороной вопроса о дальнейшем продлении инициативы после установленной даты (18 мая - ИФ) будет возможно только при наличии ощутимого прогресса в имплементации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН", - говорится в официальном письме Небензи заместителю генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу и главе Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекке Гринспен.

По словам российского постпреда, необходимо вновь подключить Россельхозбанк к системе платежей SWIFT, восстановить поставки в Россию сельскохозяйственной техники и соответствующих запчастей, снять ограничения по страхованию и доступу в порты для российских судов и грузов.

Кроме того, Москва требует восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса, а также разблокировать счета и финансовую деятельность российских компаний, производящих удобрения.

Небензя в письме напомнил, что турецкая и украинская стороны были одновременно уведомлены 13 марта 2023 года о решении России не возражать продлению черноморской зерновой инициативы на 60 дней, то есть до 18 мая 2023 года.

В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в соцсетях, что "любое утверждение о том, что инициатива продлевается на более чем 60 дней, является намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией".

Ранее в ООН подтвердили продление черноморской зерновой инициативы. При этом не уточнялись какие-либо сроки, однако турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней".

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней.