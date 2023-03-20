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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Молдавия возобновила потребление российского газа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Молдавия возобновила потребление газа, который поставляет "Газпром", сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в Telegram.

По его словам, это связано с тем, что из-за погодных условий потребление газа в Приднестровье снизилось.

"Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 млн кубометров ежедневно от "Газпром", и около 1,3-1,5 млн кубометров ежедневно от Energocom", - написал Вадим Чебан.

С 3 декабря 2022 года Молдавия полностью отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный газ в объеме 5,7 млн кубометров газа в сутки в Приднестровье. Там газ использовался для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии, расположенной в регионе Молдавской ГРЭС. Производимая электроэнергия поставлялась в Молдавию по цене $73 за кВт.ч, что дешевле закупаемой в Румынии электроэнергии по $95 за кВт.ч. Молдавия удовлетворяет свои потребности в электроэнергии за счет собственных генерирующих мощностей только на 20%.

Молдавия потребляла газ, закупленный госпредприятием Energocom на бирже и хранившийся в Румынии и на Украине. Своих газовых хранилищ у Молдавии нет.

Молдавяи Молдовагаз Вадим Чебан Газпром Приднестровье Energocom Румынии
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