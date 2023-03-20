Монахи Киево-Печерской лавры начали вывозить свои вещи

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Насельники Киево-Печерской лавры начали вывозить из нее свои личные вещи, так как опасаются агрессивных действий радикалов, сообщил журналистам в понедельник глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент.

Десять дней назад власти потребовали, чтобы монахи и руководство УПЦ покинули лавру до 29 марта, когда будет расторгнут договор о пользовании госимуществом на территории обители. Поводом послужили якобы найденные нарушения, однако в чем они заключаются, власти сообщить отказались. В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что на случай, если монахи откажутся покинуть лавру, в ревизионную комиссию включены представители силовых структур, а депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что 29 марта в лавру могут прийти некие "патриоты", чтобы "освободить" монастырь.

Между тем митрополит Климент считает, что монахов могут выселить из лавры только по решению суда. "Нет никаких документов, которые бы подтверждали слова министра культуры о необходимости разрывания договора с монастырем", - отметил он в понедельник в беседе с журналистами.

В настоящий момент продолжается "стояние" членов Синода УПЦ, который после утреннего заседания прибыл к офису президента, чтобы донести до главы государства свою позицию. Украинские журналисты сообщают, что архиереи попытались положить фрагмент пенопласта на бетонный блок, чтобы можно было на него присесть, но полиция потребовала убрать пенопласт. В итоге синодалы, многим из которых 75-80 лет, вынуждены уже три часа ждать президента стоя.