В ООН в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре напомнили о свободе вероисповедания

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В ООН пока не могут дать комментарий по событиям в Киево-Печерской лавре, однако напоминают об обязанности всех государств гарантировать свободу вероисповедания и убеждений, заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не можем дать комментарий, так как обладаем лишь ограниченной информацией, однако стоит напомнить, что генеральный секретарь ООН верит, что каждое государство должно гарантировать эффективное осуществление права свободы религии и убеждений, в том числе защиту мест поклонения", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос о письме главы МИД РФ Сергея Лаврова генсеку ООН Антониу Гутерришу.

При этом он отметил, что сам не видел это письмо, однако видел письмо патриарха Кирилла Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, в связи с чем призвал обратиться с вопросами по этой теме именно в УВКПЧ.

Во вторник сообщалось, что Лавров направил письма Гуттеришу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи в связи с ситуацией вокруг Украинской православной церкви. Лавров "призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям" украинской власти в отношении УПЦ, "потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры".

10 марта дирекция национального заповедника "Киево-Печерская лавра" уведомила Украинскую православную церковь о необходимости покинуть территорию лавры до 29 марта. Поводом послужили итоги работы межведомственной группы, которая якобы установила нарушение со стороны УПЦ условий договора по использованию государственного имущества.