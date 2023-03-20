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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Власти Украины запретили доступ к пещерам Киево-Печерской лавры

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - С 21 марта доступ к Ближним и Дальним пещерам Киево-Печерской лавры будет прекращен, говорится в письме, которое поступило в понедельник в адрес монастыря от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент на YouTube-канале УПЦ сообщил, что причиной закрытия пещер для поклонения верующих станет работа комиссии, которая будет определять уровень сохранности музейных экспонатов. Он пояснил, что именно так представители Минкульта Украины и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни.

Кроме того, в связи с работой ревизионной комиссии прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм).

Ранее украинские власти уведомили УПЦ о необходимости оставить лавру до 29 марта, когда будет расторгнут договор с церковью об аренде госимущества на территории монастыря.

Украина Киево-Печерская лавра
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