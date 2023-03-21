Минэнерго Молдавии рекомендовало отказаться от газа "Газпрома"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии рекомендовало "Молдовагазу" отказаться от покупки газа у "Газпрома", заявил на брифинге глава ведомства Виктор Парликов.

"Нам для правого берега сейчас не нужно покупать газ от "Газпрома". У нас есть газ, закупленный ранее, и есть запасы, созданные специально для (энергетической - ИФ) безопасности. И наша позиция: газ должен закупаться у Energocom (госпредприятие, ранее закупившее газ на бирже - ИФ)", - сказал министр.

По его словам, закупка российского газа "Молдовагазом" не была согласована с министерством, и ответственность за принятое решение несет "Молдовагаз".

По данным министерства, российский газ закупался четыре дня, за этот период было поставлено около 2 млн кубометров.

20 марта стало известно, что "Молдовагаз" возобновил поставки газа от "Газпрома" в правобережную Молдавию. До этого с декабря 2022 года страна полностью отказалась от потребления российского энергоресурса, направляя весь полученный газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки в Приднестровье. Там он использовался для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии расположенной в регионе Молдавской ГРЭС. Она в свою очередь поставлялась в Молдавию.

Сама республика потребляла газ, закупленный госпредприятием Energocom на бирже и хранившийся в Румынии и на Украине.

"Молдовагаз" объяснил свое решение тем, что из-за теплой погоды Приднестровье стало потреблять меньше 5,7 млн кубометров газа в сутки.