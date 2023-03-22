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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Греции железнодорожное движение возобновилось после аварии 28 февраля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Греции железнодорожное движение возобновилось после трехнедельного перерыва, вызванного крупной катастрофой с гибелью 57 человек, пишет Кathimerini.

Первый после аварии поезд отправился утром в среду из Афин в расположенный в 60 км от столицы пригород Инои. Началось также движение поездов между Афинами и международным столичным аэропортом. Пока поезда будут пущены по ограниченному количеству направлений. Ожидается, что в полном объеме все заработает 11 апреля.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 21 марта вечером заявил, что "чувствует тяжелую ответственность" за катастрофу. Он также объявил, что выборы в стране пройдут в мае - на месяц раньше, чем было запланировано.

"Эта трагедия не должна была случиться. Невозможно представить, чтобы в Греции в 2023 году на одном пути могли оказаться два поезда, которые двигались в разных направлениях, и никто бы этого не понимал. Я думаю, что люди, которые испытывают негодование, понимают, что эта авария произошла из-за совокупности ошибок, сделанных за многие десятилетия. Мы чувствуем тяжелую ответственность", - сказал он.

Вечером 28 февраля близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли 57 человек, десятки получили травмы.

Столкновение поездов в Греции

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Греция Афины Евангелисмос Кириакос Мицотакис
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