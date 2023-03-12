Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тысячи жителей греческой столицы Афин вышли в воскресенье на акцию протеста из-за ситуации в области безопасности, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе, передают западные СМИ.

По данным полиции, около 8 тыс. человек собрались у здания парламента. Демонстранты требуют привести к ответственности виновных в катастрофе, в результате которой погибло 57 человек. Затем они направились к офисам железнодорожной компании Hellenic Train.

В городе не работают несколько станций метрополитена, в центре столицы из-за демонстрации ограничено трамвайное движение.

Митинг организовали профсоюзы и студенческие организации.

Кроме того, демонстрация проходит и в Салониках, во втором по величине городе Греции.

Ранее на этой неделе демонстрации в Афинах собирали около 30 тыс. человек, в Салониках - около 20 тыс.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции. Премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал полное сотрудничество в расследовании обстоятельств катастрофы. При этом весной в стране должны пройти парламентские выборы.