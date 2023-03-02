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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 43 человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 43 человека погибли в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции во вторник, сообщает Associated Press (AP).

Главный коронер города Лариса, рядом с которым произошла катастрофа, Рубини Леондари заявила, что для идентификации погибших потребуется ДНК-анализ - тела в "очень плохом состоянии".

По данным греческой пожарной службы, после столкновения были госпитализированы 72 человека, к вечеру среды 15 из них выписали.

Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в поездах было в общей сложности 354 человека. В пассажирском составе находились 12 членов бригады и 342 пассажира, два человека были в грузовом составе.

Трагедия произошла во вторник незадолго до полуночи. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, на скорости столкнулся лоб-в-лоб с товарным, который по невыясненной причине оказался на том же пути. В рамках расследования ЧП задержан начальник железнодорожной станции в Ларисе, его имя не разглашается.

Минфин Греции решил, что погибшие будут похоронены за государственный счет.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу из-за катастрофы прервала визит в Молдавию.

Столкновение поездов в Греции

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Греция Афины Салоники Hellenic Train Катерина Сакелларопулу
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