В Молдавии пройдут учения резервистов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.

На сборах у резервистов проверят навыки, а также их ознакомят с техникой и вооружением, которая есть в распоряжении армии, - сообщил журналистам начальник центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиан Друцэ.

По его словам, всего будут организованы четыре раунда сборов с резервистами - в апреле, мае, июне и сентябре. На них резервисты будут также изучать уставы, ознакомятся с материальной базой подразделений, штатным оружием пехоты.

"Учения являются плановыми и, к примеру, в прошлом году проходили июле и сентябре. Они не имеют никакого отношения к безопасности в регионе", - подчеркнул представитель Минобороны.

Министерство дополнительно проинформирует граждан о конкретных датах проведения учений.