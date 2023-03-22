Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

В Молдавии пройдут учения резервистов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.

На сборах у резервистов проверят навыки, а также их ознакомят с техникой и вооружением, которая есть в распоряжении армии, - сообщил журналистам начальник центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиан Друцэ.

По его словам, всего будут организованы четыре раунда сборов с резервистами - в апреле, мае, июне и сентябре. На них резервисты будут также изучать уставы, ознакомятся с материальной базой подразделений, штатным оружием пехоты.

"Учения являются плановыми и, к примеру, в прошлом году проходили июле и сентябре. Они не имеют никакого отношения к безопасности в регионе", - подчеркнул представитель Минобороны.

Министерство дополнительно проинформирует граждан о конкретных датах проведения учений.

Молдавия Минобороны Октавиан Друцэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть консерваторов Британии выступает против сделки по торговле с Северной Ирландией

Правительство Санчеса выдержало голосование о доверии в парламенте Испании

Правительство Санчеса выдержало голосование о доверии в парламенте Испании

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Что случилось этой ночью: среда, 22 марта

Слушание по делу Трампа было прервано сообщением об угрозе взрыва

Япония предоставит Украине дополнительную помощь на $500 млн

Япония предоставит Украине дополнительную помощь на $500 млн

С заходом солнца у мусульман начнется Рамадан

С заходом солнца у мусульман начнется Рамадан

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге ее акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });