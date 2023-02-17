Молдавия получит от стран НАТО консультации, помощь в обучении и средства личной защиты

На просьбу Кишинева откликнулись Великобритания, Германия и Румыния

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU -

Министр обороны Молдавии разъяснил, какую нелетальную помощь республика получит от стран НАТО

Кишинев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС. - Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый разъяснил в соцсетях, какую нелетальную помощь республика получит от стран НАТО ради укрепления обороноспособности.

"Помощь включает в себя консультации, обучение и снаряжение для личной защиты военнослужащих и для чрезвычайных ситуаций различного характера",- отметил министр.

По его словам, помощь будет направлена на развитие потенциала обороны и безопасности; модернизацию вооруженных сил; укрепление целостности; повышение устойчивости национальных учреждений к новым угрозам; профессиональное развитие экспертов; борьбу с гибридными угрозами; киберзащиту; продвижение стратегического взаимодействия и публичной дипломатии.

"Для достижения этой цели была проделана большая работа в команде, поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в управлении переговорным процессом и другими действиями, предшествовавшими принятию долгожданного для всего сектора обороны и безопасности Республики Молдова решения", - написал Носатый.

Ранее в интервью молдавским журналистам заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что министры обороны стран-членов альянса на прошедшем недавно саммите в Брюсселе решили предоставить Молдавии по ее просьбе пакет нелетальной помощи. В результате Молдавии должно стать легче справиться с вызовами в условиях гибридной войны.

"Министры одобрили пакет нелетальной помощи, которая означает поддержку устойчивости, поддержку связи, поддержку против дезинформации", - сказал Джоанэ.

Говоря о военной помощи Молдавии, он подчеркнул, что это не делается через НАТО.

"На двустороннем уровне правительство и президент Майя Санду направили запросы на поддержку военного характера. Это не делается через НАТО, НАТО является посредником, и я рад, что Великобритания, Германия, Румыния откликнулись на этот призыв и готовы оказать такую помощь", - сказал Джоанэ.

В 2023 году Молдавия получила шесть бронетранспортеров "Пиранья" из партии в 19 машин, которую Германия решила предоставить Молдавии.