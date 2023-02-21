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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Новый премьер Молдавии высказался за вывод российских войск из Приднестровья

Новый премьер Молдавии высказался за вывод российских войск из Приднестровья
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости ухода из Приднестровья оперативной группы российских войск.

"Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию", - сказал Речан во вторник журналистам.

Он добавил, что о сворачивании миротворческой операции, которая проводится согласно молдавско-российскому соглашению от 21 июля 1992 года, речи не идет. "Речь идет об оперативной группе российских войск - более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии", - заявил Речан.

Касаясь темы дестабилизации обстановки в Молдавии, премьер сказал, что такие сценарии существуют, но компетентные органы готовы к вызовам. "Мы преодолели довольно неспокойную осень, и наши органы справились, накопили солидный опыт. Мы консолидировали усилия, и готовы к различным сценариям, которые касаются безопасности Молдавии. Наша цель - сохранить мир и стабильность, в том числе, на левом берегу Днестра. Молдавия придерживается мирного пути урегулирования приднестровского конфликта", - заявил Речан.

Ранее в феврале парламент Молдавии утвердил новое правительство страны во главе с Дорином Речаном.

Молдавия Приднестровье Дорин Речан
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