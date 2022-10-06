В Молдавии 10 октября начнутся учения с британскими и румынскими военными

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Молдавии с 10 по 21 октября пройдут военные учения с участием военнослужащих Молдавии, Румынии и Великобритании. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

"Международные учения "JCET-2022" (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и Великобритании пройдут с 10 по 21 октября в центрах подготовки Национальной армии. Военнослужащие трех стран будут учиться выполнять определенные миссии и взаимодействовать между собой", - говорится в сообщении.

Пресс-служба министерства уточняет, что молдавские военные участвуют в учениях JCET с 2009 г.

"Учения были запланированы еще в прошлом году, в соответствии с расписанием Национальной армии на 2022 год. В связи с учениями возможно перемещение военной техники из одного центра подготовки в другой. Призываем граждан, которые увидят армейскую технику на дорогах, не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях, чтобы не допускать спекуляций по этому поводу", - призвало военное ведомство.