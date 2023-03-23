Гендиректор TikTok заявит, что соцсеть не передавала КНР данные о пользователях из США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу в выступлении перед комитетом палаты представителей по энергетике и торговле в четверг планирует заявить, что ByteDance, которой принадлежит соцсеть, "не является агентом Китая", пишет The Hill.

"TikTok никогда не делился и не получал запроса на передачу пользовательских данных США китайскому правительству. И TikTok не удовлетворил бы такую просьбу, если бы она когда-либо была сделана. Позвольте мне заявить: ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны", - цитирует газета подготовленную стенограмму выступления Шоу Цзы Чу.

По его словам, мнение о том, что принадлежность соцсети компании ByteDancе, базирующейся в Китае, обязует ее делиться информацией о пользователях США с правительством КНР, не соответствует действительности.

"Я понимаю, что существуют опасения, связанные с ошибочным представлением о том, что корпоративная структура TikTok делает его обязанным китайскому правительству или что он делится информацией о пользователях из США с китайским правительством. Это категорически не соответствует действительности", - заявит гендиректор TikTok.

Он подчеркнет, отмечает газета, что TikTok возглавляет исполнительная команда, базирующаяся в США и Сингапуре, и что у компании есть офисы по всему миру.

Шоу Цзы Чу также возьмет на себя обязательство сделать безопасность пользователей соцсети, особенно молодежи, главным приоритетом, защитить данные пользователей в США от несанкционированного доступа извне, а также поощрять свободу выражения мнений, на которую не влияет ни одно правительство.

На прошлой неделе издание The Hill сообщало, что администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, в противном случае приложение могут запретить в США. Уточняется, что такое требование выдвинул комитет Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных электронных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложение.

В общей сложности тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, правительство КНР может использовать китайское приложение для сбора данных американских пользователей.

Приложение TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.