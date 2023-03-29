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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Эстонским чиновникам запретят пользоваться ТikTok на служебных телефонах

Работу на личных телефонах им, впрочем, ограничивать не будут

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии приложение TikTok будет запрещено на мобильных телефонах, которые чиновникам предоставляет государство, сообщил газете Eesti Paevaleht министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван.

"Был приказ от Государственного центра информационно-коммуникационных технологий (...). Пока речь идет только о TikTok. С централизованно управляемых телефонов оно будет снято, а установка будет запрещена, - сказал он. - На всех централизованно управляемых устройствах TikTok будет отключен в этом месяце. Если чиновник работает с частным телефоном, мы внутрь не заглядываем".

В ряде западных стран начали ограничивать использование созданного в Китае приложения на телефонах государственных чиновников. В ЕС опасаются, что обязанность частных компаний предоставлять правительству данные, которые они хранят по просьбе властей, может привести к попаданию конфиденциальных данных во владение КНР.

TikTok Китай Эстония Кристьян Ярван
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