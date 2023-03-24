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Визит Карла III во Францию отложили на фоне массовых акций против Макрона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции и Великобритании приняли решение отложить визит короля Великобритании Карла III во Францию, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

"Решение отложить официальный визит короля Великобритании во Францию принято правительствами Франции и Великобритании", - приводят французские СМИ выдержки из заявления канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

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В нем отмечается, что такое решение принято после телефонного разговора Макрона и Карла III, который состоялся ранее в пятницу.

В Елисейском дворце указали, что визит отложен для того, чтобы "иметь возможность принять его Величество в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям".

Ранее ожидалось, что Карл III посетит Францию 26-29 марта.

Во Франции уже несколько дней продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками. Протестующие выражают недовольство пенсионной реформой.

Франция Великобритания Карл III
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