Карл III выбрал для своих первых визитов в качестве монарха Францию и Германию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в качестве монарха совершит свои первые визиты во Францию и Германию, сообщает Associated Press в пятницу со ссылкой на Букингемский дворец.

Король и королева-консорт Камилла будут находиться в поездке 26-31 марта.

Это будет первый зарубежный визит британского монарха с 2015 года. Тогда ныне покойная королева Елизавета II перестала выезжать за пределы страны в силу возраста.

Ранее на этой неделе Карл III принял председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также провел встречу с ней. Стороны, в частности, договорились о пересмотре установленных при Brexit правил торговли в Северной Ирландии.

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года. Его мать Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.