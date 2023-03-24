Более 400 полицейских пострадали во Франции в ходе протестов из-за пенсионной реформы

По всей стране были задержаны 457 человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Во Франции задержали 457 человек в ночь на пятницу в ходе протестов из-за пенсионной реформы, сопровождавшихся беспорядками, сообщили в МВД страны.

"457 задержаний по всей Франции", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала CNews.

Он также указал, что 441 сотрудник полиции и жандармерии получили травмы во время столкновений с протестующими.

Дарманен добавил, что в Париже зафиксировано "933 случая поджога городского имущества и мусорных контейнеров".

Глава МВД Франции выразил обеспокоенность "радикализацией" протестного движения. По его словам, за эту неделю Генеральная инспекция национальной полиции Франции начала 11 расследований, связанных с действиями протестующих во время акций.

В ночь на пятницу в Париже и ряде других городов Франции прошли массовые протесты против пенсионной реформы, которые переросли в беспорядки. Участники акций бросали булыжники, бутылки с зажигательной смесью в страже порядка. В Бордо протестующие подожгли вход в мэрию, в Тулузе и Лионе они устроили погромы.

Правительство 16 марта приняло решение провести реформу по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционное фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству, и оба они не набрали нужного большинства голосов.

Причем, вотуму коалиции Liot не хватило только девяти голосов, чтобы отправить в отставку премьер-министра Элизабет Борн. В результате неуспеха попыток выразить недоверие исполнительной власти пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Уже вечером 20 марта в Париже и регионах начались спонтанные протесты.