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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Тысячи жандармов привлекли к разгону акции против строительства водохранилища во Франции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. сотрудников жандармерии задействованы в разгоне масштабной акции протеста против властей в районе города Сент-Солин на западе Франции, сообщило в субботу местное телевидение.

В течение дня в Сент-Солин происходили ожесточенные столкновения между жандармами и демонстрантами. Поступили данные о примерно 50 раненых участниках акции протеста, состояние трех из них - тяжелое. Жандармы сообщили, что пострадавшие есть и среди них, однако точных данных не назвали.

Речь идет об акции протеста против строительства водохранилища. Организаторы утверждают, что на демонстрацию собрались 25 тыс. участников. По данным полиции, помимо относительно мирно настроенных демонстрантов к месту проведения акции прибыло не менее тысячи хулиганов, вступивших в столкновения со стражами порядка.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы. Очередные акции намечены на следующую неделю, из-за чего, в частности, в Париже решили перенести на более поздний срок визит короля Великобритании Карла III.

В то же время, отмечают французские СМИ, на фоне протестов против повышения пенсионного возраста активизировались демонстранты, протестующие по иным вопросам. В последние дни местная пресса много рассуждает о риске того, что участники подобных акций со временем могут "радикализироваться" и активнее вступать в столкновения с полицией и жандармерией.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция Сент-Солин
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