Тысячи жандармов привлекли к разгону акции против строительства водохранилища во Франции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. сотрудников жандармерии задействованы в разгоне масштабной акции протеста против властей в районе города Сент-Солин на западе Франции, сообщило в субботу местное телевидение.

В течение дня в Сент-Солин происходили ожесточенные столкновения между жандармами и демонстрантами. Поступили данные о примерно 50 раненых участниках акции протеста, состояние трех из них - тяжелое. Жандармы сообщили, что пострадавшие есть и среди них, однако точных данных не назвали.

Речь идет об акции протеста против строительства водохранилища. Организаторы утверждают, что на демонстрацию собрались 25 тыс. участников. По данным полиции, помимо относительно мирно настроенных демонстрантов к месту проведения акции прибыло не менее тысячи хулиганов, вступивших в столкновения со стражами порядка.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы. Очередные акции намечены на следующую неделю, из-за чего, в частности, в Париже решили перенести на более поздний срок визит короля Великобритании Карла III.

В то же время, отмечают французские СМИ, на фоне протестов против повышения пенсионного возраста активизировались демонстранты, протестующие по иным вопросам. В последние дни местная пресса много рассуждает о риске того, что участники подобных акций со временем могут "радикализироваться" и активнее вступать в столкновения с полицией и жандармерией.