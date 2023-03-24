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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Минск обвинил Польшу в преднамеренной задержке транспорта на границе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Польша искусственно замедляет оформление транспорта, въезжающего с белорусской территории, ситуация с очередями становится все более напряженной, заявил агентству "БелТА" представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Ситуация с очередями фур и легковых авто на въезд в Польшу ожидаемо становится все более напряженной. Это последствия решений властей Польши по закрытию пунктов пропуска на границе с Беларусью. Мы говорили ранее и прогнозировали такую негативную тенденцию сразу после приостановки работы "Бобровников", - сказал он.

Погранкомитет располагает информацией, что на польской стороне такого скопления фур и автомобилей не отмечается.

"Это доказывает, что польские службы искусственно замедляют оформление на въезд в Польшу, тем самым создавая напряженную ситуацию на белорусской стороне границы", - утверждал Бычковский.

"Подобное отношение к грузоперевозчикам и гражданам, причем не только республики Беларусь, дискредитирует профессионализм сопредельных контролирующих служб и не имеет ничего общего с адекватным пониманием происходящих процессов на границе", - сказал он.

По данным белорусских пограничников, с 20 марта очередь легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза со стороны Белоруссии увеличилась в пять раз, грузовых - почти вдвое. Наибольшее скопление транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест на белорусской стороне), грузового - перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Утром в пятницу более 500 фур стояли на выезд в Польшу, более 620 - в Литву, еще более 30 - в Латвию, сообщил погранкомитет.

Очереди легкового транспорта на выезд в Польшу превышают 350, в Литву - более 200. Очередей на выезд в Латвию не фиксируется. Госпогранкомитет Белоруссии считает виновными в сложившейся ситуации литовскую и польскую сторону, утверждая, что таможенники этих стран не выполняют нормы пропуска транспорта через границу.

Белоруссия Польша Литва Госпогранкомитет Антон Бычковский Бобровники
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