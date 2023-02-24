Закрытие погранперехода на границе Польши и Белоруссии ударило по казахстанским грузоперевозчикам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанские грузоперевозчики оказались в затруднительной ситуации из-за закрытия погранперехода на границе Польши и Белоруссии, который использовался для доступа на территорию Европейского союза, сообщила пресс-служба Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Там напомнили, что с 21 февраля запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша-Беларусь "Кукурики-Козловичи". Запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Польше и странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (Eat), странах-членах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации. "Однако, транспортные средства, зарегистрированные в других странах/регионах, не могут пересекать данный переход", - говорится в распространенной информации.

По данным Нацпалаты, "переход "Кукурики-Козловичи" был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода "Бобровники-Берестовица".

Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. "А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более 100 - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок", - заявляют в Нацпалате.

В пресс-службе сообщили, что со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.

"Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС - это маршрут через пограничные переходы Литва-Беларусь, Латвия-Беларусь и Латвия - Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море), а влияние климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.)", - говорится в сообщении.

Казахстан ведет переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литву, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Белоруссии и РФ.

"Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне", - говорится в информации.